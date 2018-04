Sondaż: Kto będzie rządził stolicą? Trzaskowski kontra kandydaci PiS i lewicy

Do wyborów samorządowych jeszcze kilka miesięcy, lista kandydatów na prezydenta Warszawy jest coraz dłuższa. Kto ma największe szanse na to, by objąć władzę nad stolicą po Hannie Gronkiewicz-Waltz? Liderem sondaży jest Rafał Trzaskowski. Co ciekawe, w II turze mógłby spotkać się z kandydatem lewicy.

(PAP, Fot: marcin kmieciński)

PiS nadal nie zdecydowało, kto będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy w wyborach na prezydenta Warszawy. Z sondażu Kantar Millward Brown dla portalu 300polityka.pl wynika, że większe szanse ma w starciu z kandydatem PO i Nowoczesnej Patryk Jaki. W pierwszej turze zdobyłby 23 proc. głosów (Rafał Trzaskowski w tym starciu mógłby liczyć na poparcie 37 proc. ankietowanych). Gdyby PiS podjęło decyzję o wystawieniu kandydatury Michała Dworczyka zdobyłby on 18 proc. głosów. Przy takim kontrkandydacie Rafał Trzaskowski mógłby liczyć na poparcie 38 proc. wyborców.

Co ciekawe, jak wynika z sondażu, gdyby PiS zdecydował się wystawić Dworczyka, a lewica zwarła szyki - np. część obecnych kandydatów na ostatniej prostej zrezygnowałaby z wyścigu do fotelu prezydenta i przekazała poparcie najsilniejszemu z nich - kandydat Zjednoczonej Prawicy mógłby w ogóle nie wejść do drugiej tury wyborów. Z prostego podsumowania poparcia dla kandydatów lewicy wynika, że wspólny pretendent mógłby liczyć na 21 proc. głosów.

Kandydat lewicy w II turze?

Najmocniejszym kandydatem lewicy jest Ryszard Kalisz, który jednak do tej pory nie zadeklarował udziału w wyborach. Gdyby kandydował z poparciem SLD mógłby w starciu Trzaskowski vs. Jaki liczyć na 11 proc. głosów. Gdyby w szranki z kandydatem PO i Nowoczesnej wystartował Dworczyk poparcie dla Kalisza wzrosłoby do 12 proc.

Jak wyglądają według najnowszego sondażu szanse innych kandydatów? Kandydat Kukiz '15 Stanisław Tyszka mógłby liczyć na 5-proc. poparcie, gdyby w szranki z Trzaskowskim wstąpił Dworczyk. Gdyby na prezydenta Warszawy kandydował Patryk Jaki, poparcie dla Tyszki spadłoby do 4 proc.

Trzaskowski wygrywa w II turze

Na dość wysokie poparcie może liczyć Jan Śpiewak, który w wariancie ze startem Dworczyka uzyskuje 7 proc. poparcia, a w wariancie z Jakim mniej - 5 proc.

W przypadku Adriana Zandberga (Partia Razem), Piotra Guziała (były burmistrz Ursynowa) i Piotra Ikonowicza (Ruch Sprawiedliwości Społecznej) nie jest istotne, kto będzie kontrkandydatem Rafała Trzaskowskiego. Poparcie dla nich nie ulega zmianie w zależności od tego czy kandydatem Zjednoczonej Prawicy będzie Jaki czy Dworczyk. Zandberg może liczyć na 5 proc. głosów, Guział - 3 proc. a Ikonowicz - 2 proc.

W drugiej turze wyborów, bez względu na to, kto będzie kandydatem Zjednoczonej Prawicy, wygrywa Rafał Trzaskowski. W starciu z Michałem Dworczykiem wygrałby stosunkiem głosów 66:28, z Patrykiem Jakim - 60-34.

Ten wzrost dla poparcia dla kandydatów prawicy o 10-11 proc. to - jak wynika z sondażu - efekt mobilizacji elektoratu PiS i wsparcia przez wyborców Kukiz '15. Co ciekawe, w przypadku kandydatury Patryka Jakiego frekwencja w II turze mogłaby być wyższa o 9 proc.

Na czyje wsparcie mogą liczyć kandydaci?

Rafał Trzaskowski może liczyć na wsparcie aż 80 proc. wyborców Platformy Obywatelskiej oraz 68 proc. wyborców Nowoczesnej.

Jakiego popiera 72 proc wyborców PiS, Dworczyka 60 proc. Co ciekawe, część wyborców PiS wspiera także Jana Śpiewaka, który w pierwszej turze - w zależności od wariantu Jaki lub Dworczyk - mógłby liczyć odpowiednio na 4-proc. lub 10-proc. wsparcie wyborców prawicy.

Jaki może też liczyć na wyborców Kukiza. Poparcie dla tego kandydata zadeklarowało 36 proc. wyborców Kukiz '15. Dokładnie na takie samo wsparcie może liczyć prawdopodobny kandydat tego ugrupowania Stanisław Tyszka.

Wyborcy lewicy lubią i Trzaskowskiego, i Kalisza

Trzaskowski także może liczyć na poparcie wyborców spoza PO i Nowoczesnej. Wyborcy dawnej Zjednoczonej Lewicy popierają go w takim samym stopniu, jak Ryszarda Kalisza (po 40 proc.). Kalisz z kolei korzysta z dużego wsparcia wyborców PSL (31 proc.), choć ich liczba w stolicy nie jest wysoka.

Z sondażu wynika, że najmłodsi wyborcy, w wieku 18-24 lata, najchętniej oddaliby swój głos na Adriana (18-24) Zandberga (37 proc.). Na drugim miejscu znalazł się Ryszard Kalisz (22 proc.), na trzecim Patryk Jaki (21 proc.), na czwartym - Rafał Trzaskowski (20 proc.), piątym - Michał Dworczyk (10 proc.).

Sondaż przeprowadzono 5-8 kwietnia 2018 roku na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Warszawy.