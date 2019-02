Sikora: "Żałobne wzmożenie Andrzeja Dudy. W dwa miesiące ogłosił ich tyle, co przez 15 lat" (Opinia)

Prezydent właśnie przygotowuje ogłoszenie kolejnej żałoby narodowej. Trzeciej na przestrzeni dwóch miesięcy. I choć oczywiście nie ma wpływu na tragiczne wydarzenia, to są inne sposoby na oddanie czci ofiarom czy zmarłym.

Po śmierci Jana Olszewskiego zostanie ogłoszona żałoba narodowa - informują współpracownicy prezydenta Andrzeja Dudy . To będzie trzecia żałoba narodowa w ciągu dwóch miesięcy (po katastrofie w kopalni w Kawinie i po śmierci Pawła Adamowicza ). Oczywiście głowa państwa nie ma wpływu na tragedie, z powodu których ogłaszano żałoby. Jednak prezydent ma wpływ na to, jak dane wydarzenie zostanie upamiętnione.

Są inne sposoby

Bo przecież ogłoszenie żałoby narodowej nie jest jedynym sposobem upamiętnienia zmarłych. Wydaje się że najbardziej ludzkim byłoby pojawienie się na uroczystościach pogrzebowych i wygłoszenie przemówienia, które podkreśliłoby wagę chwili. Takiego, które łączy, porusza, jest jednocześnie taktowne, ale i przejmujące. To oczywiście niezwykle trudne, wymagające od polityka urzędującego w Pałacu Prezydenckim dużego kapitału autorytetu, wielkiej dozy empatii oraz sporego talentu oratorskiego.

Ogłaszenie żałoby wydaje się być w niektórych przypadkach pójściem na skróty. To najpoważniejsze z narzędzi, którymi dysponuje prezydent. A jednocześnie taki, którego efekty widać od razu. "Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia" - czytamy zawsze na końcu dokumentu wprowadzającego żałobę. Podkreślenie żałoby innymi środkami wyraz jest znacznie trudniejsze.

Historia żałoby

Jeszcze trudniejszym jest zrobienie wszystkiego, by do takich katastrof nie dochodziło. Dopiero po pożarze w Koszalinie przeprowadzono masowe kontrole escape roomów i zaczęto opracowywać zasady bezpieczeństwa. A przecież escape roomy nie powstały w ciągu ostatniego miesiąca. Po prostu wcześniej państwo nie zwracało na nie uwagi. To schemat znany i przerabiany od lat. Po katastrofie kolejowej w Szczekocinach (16 ofiar śmierelnych, żałoba narodowa 5-6 marca 2012 r.) przeprowadzano kontrole i zwiększono środki bezpieczeństwa w kierowaniu ruchem pociągów. Po Smoleńsku (96 ofiar, żałoba 10-18 kwietnia 2010 r.) zmieniono zasady przelotów z najważniejszymi osobami w państwie na pokładzie. Po zawaleniu się hali Międzynarodowych Targów Katowickich (65 ofiar, żałoba 29 stycznia - 1 lutego 2008 r.) zaczęto kontrolować odśnieżanie dachów supermarketów i innych obiektów wielkopowierzchniowych.