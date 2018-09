Sebastian Łupak: Napluto mi w twarz. To najgorsza zmiana – Polak Polakowi stał się wrogiem

Zostałem opluty. Wyzywano mnie od bolszewików, pedałów i esbeków. Czym zawiniłem? Podczas obchodów podpisania Porozumień Sierpniowych miałem na koszulce naklejkę "Solidarni z Lechem".

Gość, który napluł mi w twarz uciekł. Nikt tego nie sfilmował. Minęło kilka dni, a ja dalej nie potrafię opisać tego, co czułem, i co czuję do dziś. Musi wystarczyć wam ogólne stwierdzenie – byłem i jestem w szoku. Czuję się paskudnie, nie dlatego, że musiałem ścierać ślinę z twarzy. Nie mogę się otrząsnąć, że Polak może w ten sposób traktować Polaka. Że człowiek, w ten sposób może odnosić się do innego człowieka.