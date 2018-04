Schody donikąd... czyli jak skutecznie podzielić Polskę

Historia batalii o pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego dobiegnie końca 10 kwietnia, kiedy monument zostanie oficjalnie odsłonięty.

Odsłonięcie pomnika miało zakończyć tzw. "miesięcznice smoleńskie", ale chyba PiS nie może zrezygnować z podsycania nienawiści, a miesięcznice taką okazję stwarzały. Więc będą, ale w innej formie. Bo przecież nie liczyło się upamiętnianie tragedii, tylko przemówienia Prezesa, które z szacunkiem i zadumą nie miały wiele wspólnego. Nie będzie też raportu komisji w sprawie katastrofy, bo to także byłoby końcem "religii smoleńskiej" kultywowanej przez PiS.

Co prawda wiceprzewodniczący podkomisji smoleńskiej Prof. Wiesław Binienda zapewnia, że dysponuje dowodami, które potwierdzają teorię o wybuchu w kadłubie prezydenckiego Tu-154 i twierdzi również, że szczątki maszyny były przenoszone z miejsca na miejsce. Ale jak na razie to tylko zapewnienia, a do tego już przywykliśmy.