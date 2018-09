Roman Giertych zwraca się do Andrzeja Dudy. "Ciężko doradzić coś dobrego"

Drogi Panie Andrzeju! Oj, ciężko doradzić coś dobrego. Oj, ciężko. Ale trudno, coś wymyślimy. A gdyby tak powiedzieć, że z Trumpem bawiliście się, kto pierwszy podpisze?

Pan mu powiedział, że jest Pan mistrzem szybkiego podpisu, a on nie chciał dać wiary. Staliście przed jego gabinetem i "na trzy-cztery" wpadliście do środka.

On zanim usiadł i wyciągnął pióro, to Pan, na stojąco, już był po. I jak Pan zrozumiał, że będzie pierwszy, to odwrócił się do zdjęcia. Stąd ten głupkowaty uśmiech.