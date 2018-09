Roman Giertych postuluje. "Order dla Mieszka I"

Zasmuciłem się niezmiernie, że Prezydent Andrzej Duda, odznaczając wybitne postacie z dalekiej przeszłości, swoim wielkodusznym sercem objął jedynie wiek XIX i XX. To dobrze, że uhonorował np. Dmowskiego i Żeromskiego (w tym drugim przypadku jestem mu szczególnie wdzięczny, bo to mój daleki wuj), ale odznaczając jednych, pominął jednak całe tysiące innych.

Czyż Nasz Zygmunt, który do Warszawy stolicę przeniósł, nie chciałby na swym monumencie dopisać: "Król Polski, Szwecji, Książę Litewski, Pruski, Inflancki etc. etc. odznaczony w Roku Pańskim 2018 Orderem Orła Białego przez prezydenta Dudę". Czyż Sobieskiemu za Wiedeń Orzeł się nie należy? (wycieczka do Austrii, a tam blisko na stoki...).