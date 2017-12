Roman Giertych: List do ministra Radziwiłła

Jak ja się ucieszyłem, że ministerstwo Pana postanowiło ostatecznie spolonizować leki - pisze Roman Giertych w liście otwartym do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła.



Jak ja się ucieszyłem, że ministerstwo Pana postanowiło ostatecznie spolonizować leki. Kto to słyszał, aby 95% leków było w Polsce obcej produkcji. Już od czasu Nikodema Dyzmy wiadomo, że Polakowi szkodzi to co obce. I jak tu się potem dziwić, że rodacy chorują, jak leczenie powierzono zagranicznym farmaceutom!