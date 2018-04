Roman Giertych: List do ministra Glińskiego

Wymyśliłem genialny plan. Jeżeli Pan Minister udzieli mi stosownego zlecenia (drobne 15 proc. wartości to niewielka cena za pomysł i realizację!) to zwrócę się do Parafii Mariackiej z propozycją wykupu Ołtarza Wita Stwosza przez Naród.

Ołtarz Wita Stwosza (PAP, Fot: Jacek Bednarczyk)

Szanowny Panie Ministrze!

Chciałbym łaskawie przedstawić Panu propozycję oferty, która zakończy hańbiący okres w dziejach naszego Narodu, kiedy to jedno z najwybitniejszych dzieł o światowej randze nie było własnością naszego umiłowanego Skarbu Państwa. Ludzie którzy codziennie oglądają to dzieło, podziwiają twórcę, lecz w ich oczach widać smutek, żal, ból, rozpacz, a wszystko przez to panie Ministrze Kultury, że największe nasze dzieło sztuki XV wieku nadal nie stanowi naszej własności. Chodzi mi oczywiście o Ołtarz Wita Stwosza.

Wymyśliłem genialny plan. Jeżeli Pan Minister udzieli mi stosownego zlecenia (drobne15 proc. wartości to niewielka cena za pomysł i realizację!) to zwrócę się do Parafii Mariackiej z propozycją wykupu Ołtarza przez Naród.

Układ będzie prosty: Ołtarz ma stać tam gdzie stoi, Pan Minister kupi z pieniędzy budżetowych Ołtarz dla Narodu za drobny procent wartości (powiedzmy 100 milionów złotych), parafia dostanie 85 proc. (pod warunkiem że obieca hojną wpłatę na o. Rydzyka).

I wszyscy będą szczęśliwi.

Pan Minister z dumą ogłosi przywrócenia Ołtarza Narodowi. Naród ucieszy się, że nabył Ołtarz, bo 500 lat na tę chwilę czekał, ksiądz proboszcz na pewno z pieniędzmi zrobi dużo lepszych rzeczy niż Fundacja "Ten Dzień Nadejdzie" pana Radziwiłła, do której trafiły pieniądze ze sprzedaży Narodowi "Damy z łasiczką", a o. Rydzyk za mały procencik ogłosi, że pomysł jest genialny. I przez kolejne 500 lat ludzie będą Pana wspominać jako dobrodzieja Krakowa, który "zastał ołtarz drewniany, a zostawił narodowy".

A i ja ucieszę się bardzo, gdyż i dla mnie "ten dzień nadejdzie".

A jak ten pomysł nam wyjdzie, to już planuję następne. Przywracanie Narodowi jego własności może się stać moją misją i celem życiowym. Np. Zamek w Malborku moglibyśmy odkupić od Zakonu Krzyżackiego...(zgodzę się na promocyjne 10 proc.)

Pański admirator,

Roman Giertych