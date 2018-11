Roman Giertych komentuje sondażowe wyniki wyborów. "Kolejne zwycięstwo PiS"

Chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim kandydatom Prawa i Sprawiedliwości dzisiejszego historycznego zwycięstwa. To kolejny dzień, w którym wrogie siły zostały pokonane! Jeśli natomiast, wbrew oczywistym faktom, opozycja będzie po raz kolejny bredzić o swoich jakiś sukcesach, to świadczyć to będzie o jej kompletnym otumanieniu.

Roman Giertych komentuje sondażowe wyniki wyborów (East News, Fot: JAN GRACZYNSKI)

Niestety, ze względu na przeważające siły wrogie Narodowi Polskiemu, które okupują media, zwycięstwo PiS może się niektórym wydać nieoczywiste. Jednakże jest to wielkie zwycięstwo. Nawet jeśli nie arytmetyczne, to moralne. Gloria victis! I życzę takich zwycięstw w kolejnych wyborczych bitwach.

Szczególnie moje myśli biegną dzisiaj do naszej niedoszłej Prezydent Krakowa. Słuszne miała przeczucie, że Donald Tusk szarlatańskimi zwodami utrudni jej kampanię. I tym samym sprytnym przedwyborczym zagraniem udowodniła pani poseł kolejną winę Tuska.