Roman Giertych: kolejne "zwycięstwo" PiS-u w walce z Tuskiem

Zakończyła się afera Amber Gold. W mistrzowskim stylu Donald Tusk ukazał wszystkim, że całe lata brutalnych ataków na niego i na jego rodzinę były motywowane politycznie.

Kluczowym dla mnie ustaleniem z prac komisji było to, że Michał Tusk pracował dla firm lotniczych OLT Express, gdyż sam sobie tę pracę znalazł. Nie miało to żadnego związku z funkcją jego ojca. Pracował za wynagrodzeniem miesięcznym o wysokości średniej krajowej. Zdanie, które wypowiedział D. Tusk na komisji przejdzie do historii. "Według dzisiejszych standardów to nie tylko moje dzieci, ale moje wnuki zasiadałyby w Radzie Nadzorczej Orlen-u".