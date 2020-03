Robert Feluś: Nie idźcie na spacer, żeby nie skończyć na cmentarzu! [OPINIA]

Żarty się skończyły. Jeśli nie będziemy honorować wprowadzonego właśnie zakazu przemieszczania się, to nasze beztroskie spacery mogą nas zaprowadzić… na cmentarz. Tylko nie mówcie teraz: "a co on tam pitoli, przecież mały spacerek jeszcze nikomu nie zaszkodził". Otóż żyjemy w czasie, w którym właśnie niewinna, mała przechadzka może się skończyć tragicznie.