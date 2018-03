Rex Tillerson zwolniony. Gorzej być nie może?

Rex Tillerson nazwał kiedyś Donalda Trumpa "pieprzonym debilem". Zwalniając go teraz, prezydent tylko potwierdził diagnozę byłego podwładnego. Ale dla Polski może to być dobra decyzja.

Mimo to, po Tillersonie nikt nie będzie w Waszyngtonie płakał. Według niemal powszechnej opinii Rex Tillerson nie był dobrym sekretarzem stanu. Według niektórych, mógł być nawet najgorszym szefem w historii dyplomacji USA. Przychodził do resortu niemal wbrew sobie (był prezesem naftowego giganta Exxon Mobil), znając się jedynie na biznesie naftowym i całkowicie zdezorganizował pracę amerykańskiej dyplomacji. Przez pierwsze miesiące prezydentury Trumpa, partnerzy Ameryki - w tym Polska - chcąc porozmawiać z Waszyngtonem, często nie mieli do kogo zadzwonić. Departament Stanu został mocno przetrzebiony, zdemoralizowany i wyczyszczony.