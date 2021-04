Relacje z USA. Koziński: Jedna z niewielu okazji Andrzeja Dudy na odegranie politycznej roli (OPINIA)

Oddzielna sprawa, że da się zauważyć jedną prawidłowość: zawsze Warszawa lepiej dogadywała się z Waszyngtonem, gdy w Białym Domu zasiadał Republikanin. Owszem, to za Demokraty Billa Clintona weszliśmy do NATO – ale doszło do tego pod koniec jego drugiej kadencji, wcześniej on ledwo co dostrzegał kraj między Niemcami i Rosją. Także Barack Obama w swojej pierwszej kadencji traktował Polskę jako drogę trzeciej kategorii odśnieżania, dopiero później zyskaliśmy na znaczeniu w jego oczach.