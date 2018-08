Przyznał się, że to on założył koszulkę KOD na pomnik Lecha Kaczyńskiego

Akcja zakładania koszulek KOD z hasłem "KonsTYtucJA" na polskie pomniki trwa. W sumie takie koszulki mogły trafić na 180 pomników, w tym nawet Misia Uszatka w Łodzi. Tymczasem poszukiwany przez policję inicjator akcji, który jako pierwszy założył koszulkę "Konstytucja, Jędrek" na pomnik Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie właśnie się ujawnił.

Czy nie boi się konsekwencji? Odpowiada: - Nie! Policja mnie szukała, ale póki co do mnie do domu nikt się nie zgłosił. Nie jestem żadnym bohaterem. Nie przyznaję się do żadnej dewastacji pomnika! Lech Kaczyński szanował Konstytucję, KRS i Trybunał Konstytucyjny i na pewno nie zamierzałem go obrażać. A poza tym to nie jest pomnik? To figura, która stoi na działce należącej do NSZZ Solidarność, bo władze miasta nie zgodziły się na taki pomnik.