Przytłaczająca większość badanych Polaków widzi zmiany klimatyczne [BADANIE]

Polacy zauważają zmiany klimatu, ale głównie te widoczne gołym okiem na termometrze. Jak walczyć na co dzień z dewastacją środowiska i rabunkową eksploatacją zasobów naszej planety? Badani w panelu Ariadna wskazali kilka rozwiązań do zastosowania od zaraz.

Zgodnie z głosami badanych na panelu Ariadna zmiany klimatyczne dostrzega 82 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn. Jakie dokładnie zmiany widzą? Badani mogli wskazać kilka odpowiedzi. Wskazali, po pierwsze, coraz wyższe temperatury latem. Tę odpowiedź wybrało 80 proc. badanych. Kolejne zjawiska budzące niepokój to gwałtowne burze i gradobicia – jako znak zmian klimatu wskazuje je 76 proc. badanych.

59 proc. badanych wskazało smog, przy czym należy zaznaczyć, że jest on efektem działalności człowieka.

Polacy zauważyli też rosnący problem z wodą w Polsce. 30 proc. badanych za sygnał zmian klimatu wskazało – i słusznie – kłopoty z jej dostępnością w kranach, które ostatnio dotknęły m.in. Skierniewice. Szerzej o tym, co będzie oznaczał niedobór wody w Polsce, jeśli zmiany klimatyczne będą postępować, opisał nasz reporter Witold Ziomek:

28 proc. wybrało odpowiedź: "obniżanie poziomu wody w niektórych jeziorach" - o czym pisaliśmy w WP niedawno, alarmując o katastrofie na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Jeziora wysychają - zdaniem ekologów odpowiedzialna jest za to odkrywkowan kopalnia węgla Konin.

Co każdy z nas w Polsce mógłby zrobić w pierwszej kolejności, by powstrzymać niekorzystne zmiany klimatyczne? Takie pytanie zadaliśmy naszym respondentom. Niektóre rozwiązania naprawdę nie są trudne do zastosowania: