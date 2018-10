Prof. Czesław Kłak: wniosek Prokuratora Generalnego ma charakter prawny, a nie polityczny

Nie jest logiczne i nie jest poprawne merytorycznie twierdzenie, że złożenie wniosku przez Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP z 2 kwietnia 1997 r. art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE to jakikolwiek krok w kierunku rzekomego polexitu.

Trybunał Konstytucyjny badał m.in. konstytucyjność Traktatu o przystąpieniu RP do UE. Nikt wtedy nie twierdził, że przeprowadzenie kontroli w zakresie zgodności z Konstytucją zaskarżonych przepisów prowadzi do podważenia członkostwa Polski w UE czy też, że złożenie takiego wniosku ma uniemożliwić przystąpienie Polski do UE. W Europie przepisy prawa UE poddawane były kontroli z punktu widzenia zgodności z Konstytucją i nikt nie twierdzi, że w ten sposób rozpoczyna się drogę do wyjścia danego państwa z UE czy też wcześniej - Wspólnot Europejskich.