Gąsior: Prezydent USA zakładnikiem talibów. Tego, co stanie się za 6 dni, nikt nie może przewidzieć [OPINIA]

Joe Biden mówi, że przy obecnym tempie ewakuacji (np. we wtorek zabrano 19 tys. osób, w sumie – ponad 70 tys.) uda się zakończyć misję do końca miesiąca. Problem w tym, że Amerykanie w tym wyścigu z czasem są na straconej pozycji, bo - co przyznał Jake Sullivan, doradca Bidena ds. bezpieczeństwa - nawet nie wiedzą, ilu obywateli amerykańskich zostało w Afganistanie. Szacuje się, że może ich być 10-15 tysięcy. Część w ogóle nie zarejestrowała się w ambasadzie USA w Kabulu, co oznacza, że nieznana jest ich lokalizacja i nie ma z nimi kontaktu. Jak zauważa "New York Times", mogą przebywać daleko od Kabulu, bez możliwości bezpiecznego dotarcia do stolicy.