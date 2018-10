Prezydent to jednak strażnik żyrandola. Mamy dowód z pierwszej ręki

Żyrandol najwyraźniej intryguje prezydenta. Jeszcze jako kandydat, Andrzej Duda oceniał, że Bronisław Komorowski to tylko "strażnik żyrandola". Najwyraźniej coś z tym żyrandolem jest rzeczywiście na rzeczy, bo temat właśnie powrócił.

Co może prezydent? Jeśli jest całkowicie i bezwarunkowo podporządkowany partii rządzącej, to rzeczywiście niewiele. Nawet referendum konsultacyjnego nie może sobie zorganizować, choćby nie wiadomo jak bardzo by chciał. Z pomocą dla frankowiczów też nie bardzo ma pole do popisu.