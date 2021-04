Prawny Polexit jeszcze nie dziś, ale co się odwlecze…

Gdy prawie sześć lat temu rozpoczynał się atak Zjednoczonej Prawicy na Trybunał Konstytucyjny, poza prawnikami mało kto zdawał sobie sprawę z tego, o co naprawdę toczy się gra. Wielu osobom wydawało się, że TK to jakiś abstrakcyjny, w gruncie rzeczy nieszkodliwy twór, niemający wiele wspólnego z prawdziwym życiem. Tymczasem, wyrok w sprawie ustawy antyaborcyjnej, wyrok "unieważniający" uchwałę trzech połączonych izb SN ze stycznia ubiegłego roku dotyczącą Izby Dyscyplinarnej czy wyrok faktycznie "odwołujący" Adama Bodnara z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, to tylko kilka przykładów na to, jak bardzo realny może być wpływ działalności TK na rzeczywistość.