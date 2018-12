Powiedzieć dziecku: "św. Mikołaj nie istnieje", to przerażające zadanie. Polacy unikają go jak ognia

Kto przynosi prezenty? W 81 proc. polskich rodzin dzieci są przeświadczone, że to św. Mikołaj – wynika z badania na panelu Ariadna dla Wirtualnej Polski.

Kto z nas nie czekał na pierwszą gwiazdkę? Kto, wypatrując sań św. Mikołaja, nie przyklejał nosa do szyby? Niewielu by się pewnie znalazło. I to musi być główny powód, dla którego już jako dorośli nie chcemy odbierać dzieciom tych magicznych chwil.