Polska nie jest zainteresowana polityką wschodnią [OPINIA]

Zresztą już na wstępie PiS poniekąd wykluczył Ukrainę z grona państw, z którymi chciałby stawiać na bliższą współpracę tworząc pojęcie "Trójmorza”, w którym nasz wschodni sąsiad się nie mieści. Tym samym niby wrócono do koncepcji Józefa Piłsudskiego, który chciał utworzyć silny blok państw między Rosją a Niemcami, ale w stopniu niepełnym. Trójmorze Dudy zamiast na wschód, skierowane jest na południe. Próbuje łączyć państwa, które mają zupełnie sprzeczne interesy. Najlepszy przykład to proamerykańska Polska i prorosyjskie Węgry. Miłość polityków PiS do Madziarów jest niemal tak ślepa, jak ich uprzedzenia wobec Ukraińców. W Warszawie nikt nie chce dostrzec, że nieumiejące się pogodzić od 100 lat ze swoimi okrojonymi granicami Węgry podważają bezpieczeństwo całego regionu.