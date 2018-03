Polsce grozi realny kryzys w relacjach z USA. Na razie Amerykanie lojalnie ostrzegają

Amerykanie "dali nam z liścia". Formalnie nic się nie stało w stosunkach między Warszawą a Waszyngtonem. Mimo to Polska otrzymała cios ostrzegawczy. Niby niewiele, bo otwartą dłonią, ale kolana się ugięły. Następne uderzenie może nie być już "przyjacielskim ostrzeżeniem".

Słowa Nauert są zgodne z wypowiedzią wiceszefa polskiego MSZ Bartosza Cichockiego, który podkreślił, iż informacje medialne o amerykańskich sankcjach są nieprawdziwe, choć polscy dyplomaci sporządzili notatkę na ten temat. To wszystko prawda. Formalnie nic się nie stało, a Polska i USA są sojusznikami. Nie zostało wydane żadne ultimatum grożące sankcjami, jeżeli Warszawa nie wycofa się z nowelizacji ustawy o IPN.

Skoro nic się nie stało, to o co tyle hałasu? Amerykanie są bardzo niezadowoleni z ustawy o IPN i otwarcie o tym mówią. Jeszcze bardziej niezadowoleni są Izraelczycy i tutaj leży źródło problemu. Nie chodzi przy tym o fakty historyczne. Chodzi o wrażenia i to, jak awantura historyczna rozpętana w Warszawie przekłada się na świadomość amerykańskich wyborców.