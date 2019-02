Pogrzeb Jana Olszewskiego. KPRM nie wysłała tradycyjnych zaproszeń, liderzy partii poza Warszawą

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz w rozmowie z WP twierdzi, że śp. Janowi Olszewskiemu należy się "oczywisty szacunek". Tyle że tego szacunku na pogrzebie byłego szefa rządu zabrakło. KPRM nie zaprosiła b. premierów, liderzy partyjni nieobecność tłumaczą "obowiązkami rodzinnymi".

"Uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego obnażyły intencje polityków, którzy tak chętnie nawołują do pojednań, do szacunku innych, zwłaszcza tych, którzy mają inne poglądy" - pisał w felietonie dziennikarz WP Marek Kacprzak.

Zamieszanie z zaproszeniami

Czy gdyby były szef SLD dostał zaproszenie, to by się pojawił? - Oczywiście. Tak chociażby było, kiedy żegnaliśmy Lecha Kaczyńskiego i wtedy ówczesny premier Donald Tusk i jego kancelaria bardzo dobrze to wszystko zorganizowali - przekonuje Miller.