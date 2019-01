Po awanturze w TVP Info: Program "Studio Polska" dawno powinien zniknąć z anteny

Ochrona musiała wyprowadzić krewkiego uczestnika programu "Studio Polska". To, że do takiej awantury doszło, nie dziwi. Zaskakuje, że program w takiej formie jest nadal emitowany przez TVP Info.

To założenie tyle szlachetne, co nierealistyczne. "Studio Polska" bardzo szybko stało się karykaturą prawdziwej dyskusji. Kolejny przykład tego mogliśmy zobaczyć w sobotni późny wieczór , gdy krewki mężczyzna zaczął wykrzykiwać, że program jest ustawiony, a w TVP obowiązuje cenzura. Najpierw próbował przepychać się z nim prowadzący, co samo w sobie jest żenującą sceną, później pana wyprowadzili ochroniarze.

Bo nie da się prowadzić merytorycznej, rzeczowej i w miarę spokojnej dyskusji w grupie kilkudziesięciu osób. Po prostu to niemożliwe. To oczywiście nie oznacza, że wstęp do studiów telewizyjnych powinni mieć jedynie politycy, eksperci i dziennikarze. W Stanach Zjednoczonych popularne są panele z grupami zwolenników jednego czy drugiego polityka. To niezwykle ciekawa i poszerzająca horyzonty forma. Ale w takich programach rozmawia się z maksymalnie 6-8 uczestnikami. Przypominają one badania fokusowe. Rozmówcy zgadzają się na przestrzeganie zasad i na to, że to dziennikarz prowadzi dyskusję. Ten w zamian za to pozwala im się wypowiedzieć.