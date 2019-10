Piotr Witwicki: "Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Wielka polityka wraca do Sejmu" (Opinia)

To coś więcej niż nowe rozdanie kart. Wyborcy zaufali partii rządzącej, ale nie pozwolili jej rozwinąć skrzydeł. Przez nowy parlament da się przeprowadzić ustawę, ale trzeba będzie się przy tym naprawdę nieźle nagimnastykować.

Wracamy do czasów, gdy od szeregowego posła, a tym bardziej senatora będzie zależeć, to czy przejdzie ważny projekt. Parlament wraca do wielkiej gry.

Przez 12 ostatnich lat...

Przez ostatnich 12 lat politykę robiło się w Kancelarii Prezesa Ministrów albo na Nowogrodzkiej. Parlament był złem koniecznym. Tłem, które nie powinno być zbyt jaskrawe. Zmarginalizowany i sprowadzony do roli maszynki do głosowania. Przypadki, gdy Sejm opowiedział się za czymś innym niż zaplanowało szefostwo, można było policzyć na palcach jednej ręki. Poseł miał głosować tak, jak chciała partia.

Wyjątków praktycznie nie było. Jednym z nielicznych był Łukasz Rzepecki, który w czasie debaty o opłacie paliwowej niepodziewanie stwierdził, że to "antyludzki i antyobywatelski pomysł”. Nim do takiego samego wniosku doszedł PiS, posła nie było już na jego pokładzie. Najważniejsza reguła polskiego parlamentaryzmu została tu złamana: możesz mieć inne zdanie niż twój klub, ale nie możesz go publicznie artykułować. W takim systemie głosowanie jest tylko formalnością. I właśnie to zmieni się w tej kadencji.