Piotr Gliński: Jestem rozczarowany Kusznierewiczem, nie powiedział nam o długach, ale rejsu nie porzucamy

Kusznierewicz nie powiedział nam o długach, do PFN przyszedł komornik. Wierzę, że rejs dookoła świata i tak się odbędzie, bo mamy szanse na dobre wyniki. Nie boję się odwołania z funkcji ministra przez opozycję, jej argumentacja jest po prostu amatorska - mówi wicepremier Piotr Gliński, w rozmowie z Marcinem Makowskim dla WP Opinie.

Z Mateuszem Kusznierewiczem niestety jest pewien problem. Jestem tym osobiście lekko rozczarowany. Od początku popierałem sam projekt rejsu, i konkretną osobę, bo zgadzam się, że to są rzeczy ze sobą związane. Niestety pan Kusznierewicz nie poinformował nas, że ma problemy finansowe, które zostały skonkretyzowane w liście do Polskiej Fundacji Narodowej od komornika. Był to dla PFN szok, a jednocześnie sytuacja groźna, szczególnie dla instytucji zaufania publicznego oraz projektu, który musi się cieszyć zaufaniem. Mówimy przecież o rejsie, w którym uczestnicy ścigają się w sześciu najważniejszych regatach świata. To niesamowita możliwość promocji naszego kraju w środowisku wielomilionowej społeczności żeglarskiej.