Pierwsza komunia święta to wydatek. Polacy zabrali głos

Ile powinny kosztować prezenty na komunię, czy przyjęcia organizowane z tej okazji to dobry pomysł? Znamy odpowiedź. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna, pierwsza komunia święta to okazja, na którą Polacy wydają sporo pieniędzy.

Według Polaków dzieci przystępują do I komunii świętej w odpowiednim wieku

Od 101 do 200 zł - tyle według znacznej liczby Polaków powinno się minimalnie przeznaczać na prezent komunijny dla dziecka. Tego zdania jest 28 proc. badanych. Odpowiedź "201-300 zł" wskazało z kolei 23 proc. ankietowanych.

Za tym, by prezenty na komunie były tańsze - od 51 do 100 zł - jest 15 proc. respondentów. Za kwotą do 50 zł opowiedziało się natomiast 6 proc. pytanych.

Więcej (301-400 zł) chce wydać 7 proc. Polaków, a 401-500 zł 12 proc. badanych. 6 proc. respondentów uważa, że prezent komunijny dla dziecka powinien kosztować powyżej 500 zł.

"Jak ty osobiście oceniasz organizowanie przyjęć dla rodziny i znajomych z okazji przystąpienia dziecka do pierwszej komunii świętej?" - to kolejne pytanie, które zadaliśmy badanym. Okazuje się, że Polacy mają do tego pozytywny stosunek.

53 proc. badanych jest zdania, że to dobrze, że z okazji pierwszej komunii świętej organizowane są przyjęcia. 43 proc. tej grupy wybrało odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", a 10 proc. "raczej pozytywnie".

Przeciwnego zdania jest z kolei 28 proc. ankietowanych, z czego 20 proc. stanowią osoby, które wskazały odpowiedź "raczej negatywnie", a 8 proc. "zdecydowanie negatywnie".

Obecnie dzieci przystępują do pierwszej komunii świętej w wieku 9-10 lat. Zapytaliśmy badanych, czy powinno się to zmienić. Okazuje się, że nie. Najwięcej - 45 proc. pytanych uważa, że to najlepszy wiek na przystąpienie do tego sakramentu. Kolejne 25 proc. ankietowych jest zdania, że powinno się to odbywać później, a 5 proc. - wcześniej. 25 proc. respondentów nie wskazało żadnej z tych opcji.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 27-30 kwietnia 2018 roku, metodą CAWI, na ogólnopolskiej próbie osób od 18 lat wzwyż (N=1052). Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.