Osten-Sacken: "Konflikt nad Wigrami. Ministrze, zostaw dyrektora parku" (OPINIA)

Protestują mieszkańcy Wigierskiego Parku Narodowego, ksiądz i samorządowcy. Pracownicy parku piszą do ministra petycje i pytają, czy zamierza "ręcznie sterować" decyzjami w parkach narodowych i obszarach NATURA 2000. Wszystkich wzburzyło odwołanie dyrektora WPN.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Henryk Kowalczyk, minister środowiska. (PAP, Fot: Marcin Obara)

Pracownicy Wigierskiego Parku Narodowego czują niedowierzanie, rozżalenie i złość w związku z decyzją ministra środowiska. Bez podania przyczyn Henryk Kowalczyk odwołał dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego Jarosława Borejszo.

Decyzja ministra zaskoczyła wszystkich

To zaskakujace również z tego względu, że dyr. Borejszo jest powszechnie szanowany przez wszystkich, bez względu na poglądy polityczne czy światopogląd. Jak mówi jeden ze strażników, który chce zachować anonimowość: "Przez 30 lat funkcjonowania WPN był i jest to jedyny dyrektor, który nie tworzy konfliktów, potrafi porozumieć się z różnymi grupami społecznymi, mieszkańcami parku i do tego własnymi podwładnymi. Generalnie człowiek mądry, ochroniarz przyrody, normalny, decyzyjny i krótko mówiąc na miejscu".

Pracownicy nie zamierzają się poddać i chcą walczyć o dyrektora. W czwartek wystosowali list do Ministra Kowalczyka, w którym wyrażają swoje niezrozumienie dla tej -jak mówią - wysoce krzywdzącej decyzji.

Wskazują na doświadczenie, odpowiednie wykształcenie i kompetencję dyr. Borejszo. Na to, że potrafi połączyć w sposób godny pochwały wszystkie zadania jakie park narodowy ma spełniać w dzisiejszych czasach.

Perła przyrody i to nawet wśród parków

Wigierski Park Narodowy to jeden z największych parków narodowych w Polsce. Został utworzony 1 stycznia 1989 roku. Obecnie jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi ponad 15 tys. ha, z czego ochroną ścisłą objętych jest prawie 2 tys. ha.

Wigierski Park Narodowy spełnia bardzo istotną funkcję w ochronie storczykowatych, ponieważ żyje tam 22 z 50 występujących w Polsce gatunków, w tym dwa krytycznie zagrożone.

Na terenie parku stwierdzono występowanie około 300 gatunków kręgowców a ponad 80 proc. (244), podlega ochronie. Stanowi to prawie połowę wszystkich chronionych na terenie Polski kręgowców. Wigierski Park Narodowy jest przede wszystkim znany z ochrony wielu gatunków ptaków, które są jedną z największych jego atrakcji. To one przyciągają rokrocznie wielu ornitologów z całej Europy.

Poza tym na terenie WPN szczególnej ochronie podlegają bobry oraz wiele gatunków ryb, z których część jest aktywnie przenoszonych do jezior na całej Suwalszczyźnie.

Dodatkowo Park prowadzi szereg projektów mających na celu ochronę siedlisk i utrzymanie oraz restytucję zagrożonych gatunków.

W związku z ważną rolą jaką Wigierski Park pełni przyrodniczo i społecznie - co w niemałym stopniu jest zasługą odwołanego dyrektora - pracownicy wyrażają zaniepokojenie jego przyszłością. Wielki niepokój budzi w nich także to, że nie mają wpływu na wybór osoby mającej zająć rozpisane do konkursu stanowisko.

Zwracają się do ministra Kowalczyka ponieważ chcą mu przypomnieć zapewnienia rządu o uwzględnianiu głosu społeczeństwa przy podejmowaniu decyzji, apelują do ministra o anulowanie odwołania.

Jak mówi jeden z pracowników: "Uważam za ważne, że na 77 pracowników 73 podpisało petycję, a pozostałe osoby znajdowały się na zwolnieniu lekarskim. Petycje piszą mieszkańcy Parku, ksiądz z parafii, samorządy".