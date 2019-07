Okłamuj mnie ładnie, czyli lekowa wpadka PO (OPINIA)

W ciągu kilku ostatnich dni kolejnym politykom PO zaczęło brakować leków, co gorsza, okazały się one niedostępne w aptekach. Media społecznościowe błyskawicznie zaczęły rewidować te historie. Całość mogłaby posłużyć za antypodręcznik propagandy politycznej.

Czy to oznacza, że sytuacja w polskich aptekach jest znakomita? Zapewne nie. Problem niedoborów części leków nie jest ani problemem nowym, ani obcym innym krajom Unii. Rolą ministra zdrowia jest go minimalizować, a wilczym prawem opozycji maksymalnie go wyolbrzymiać – w końcu jak twierdził Napoleon – przesada to nieodzowna cecha ludzkiego umysłu. Problemem stała się forma.

Taka, w której mający wzruszać swoją sytuacją i znajdować "bliżej ludzi" politycy nie zadali sobie nawet trudu, by zadzwonić do kilku aptek. Potraktowali swój potencjalny elektorat jak ludzi z epoki przedinternetowej, bo wówczas można było założyć, że nawet jeśli ktoś wzruszające "human story" polityka telefonicznie zweryfikuje, to będzie to jakaś uparta wyizolowana jednostka niemająca wpływu na inne.

Wśród ludzi, którzy mieli swoje warholowskie "kilka minut sławy", była między innymi ghostwriterka Bronisława Komorowskiego – pani, która szeptała do ucha byłego prezydenta, co ma mówić. Zapewne niewiele osób, w tym ja, pamięta, co dokładnie głowa państwa wówczas mówiła, czy było to mądre czy nie, istotne czy błahe. Doskonale zapamiętana została za to dama szepcząca do prezydenckiego ucha podczas przemowy. Odbiorców nie obchodziło już specjalnie, co prezydent mówi, a to, że nie są to słowa jego, nie są autentyczne.