O. Ludwik Wiśniewski po ataku na Magdalenę Ogórek: opanujmy kipiącą złość

- Pikietę można zrobić – bo mamy prawo do demonstracji. Ale atakować pani Magdaleny Ogórek już nie. Reakcja nie może być ani agresją fizyczną, ani słowną – mówi w rozmowie z WP ojciec Ludwik Wiśniewski.

O. Ludwik Wiśniewski: Ja też to widzę. Od czasu do czasu rozmawiam na przykład z takimi starszymi paniami, które słuchują Radia Maryja. One jak mówią, to aż się trzęsą ze złości. Są wściekłe na tych "wrogów". Na Tuska, na Komorowskiego. One się jednocześnie i modlą, i trzęsą ze złości na "Targowicę". Zostały zarażone złymi emocjami przez radio. Dla mnie nie ma nic gorszego niż takie połączenie pobożności z nienawiścią. Ja mówię tym kobietom, że to jest nieewangeliczne, niechrześcijańskie, tak bardzo nienawidzić bliźniego. Ale w pewnych ludzi to bardzo głęboko weszło.