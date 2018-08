Niszczycielska planeta. Ziemia pokazała, jak groźna jest, gdy człowiek jej nie szanuje. Najlepsze zdjęcia tygodnia

Gorące powietrze, wysuszona na wiór ziemia, lejący się z nieba słoneczny żar. W mijającym tygodniu nasza planeta pokazała nam przedsmak tego, co w najbliższych latach ocieplenie klimatu zamieni w codzienność. Ludzie i zwierzęta szukali ochrony przed upałem. Niektórym nawet udało się tak zmarznąć, że potrzebne były kurtki.

A to już Szczecin , gdzie przy ulicy Szosa Stargardzka wybuchł pożar.Sześć zastępów straży walczyło w upale z ogniem. Wodę zrzucano też z samolotów Dromader. Polska od kilku tygodni smaży się w upale, lasy są potwornie suche, a gwałtowne burze nie przynoszą ochłodzenia. A najgorsze, że końca upalnej temperatury nie widać - według najnowszych prognoz skwar ma potrwać aż do października.

Ale najciekawszą metodę ucieczki przed gorącem znalazły mama i córka, które poszły do lodowego baru Angiyok w Berlinie . Utrzymywana jest tam stała temperatura minus 10 stopni. Nic dziwnego, że meble i bar wykute są z lodu, a knajpa oferuje gościom kurtki, by nie zmarzli. Za to gdy wychodzi się na powietrze, różnica temperatur - ze względu na falę upałów - może wynieść prawie pięćdziesiąt stopni Celsjusza!

Ale na szczęście ubiegły tydzień to nie tylko katastrofy naturalne i upały. Ludzie uprawiali sport, szaleli na festiwalach muzycznych, cieszyli się, bawili. A zwierzaki - jak to zwierzaki - były słodkie jak ten żółw, który zostanie przeniesiony do Chavornay w Szwajcarii, do tzw. Centrum Emys, które zajmuje się ochroną i pomocą zwierzętom opuszczonym przez rodziców lub ich właścicieli.