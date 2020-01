Nieoficjalnie: Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pożegna się ze stanowiskiem

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, w środę 22 stycznia na sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych ogłoszony zostanie zamiar odwołania obecnego szefa ABW, prof. Piotra Pogonowskiego. Jego miejsce ma zająć jeden z zastępców.

W środę na posiedzeniu zamkniętym o godzinie 12.00 obradować będzie sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. W agendzie jest informacja ministra sprawiedliwości oraz szefów służb specjalnych na temat potrzeby nowelizacji uregulowań prawnych dotyczących definicji szpiegostwa – proponowane zmiany, zakres prac, proces legislacyjny, opiniowanie projektów aktów wykonawczych regulujących działalność służb specjalnych oraz tak zwane "sprawy bieżące".

- Obecny szef rezygnuje z własnej inicjatywy - twierdzi rozmówca WP z kręgów Prawa i Sprawiedliwości, a do jego pracy "minister Kamiński nie miał zastrzeżeń". Niemniej jednak już w grudniu spekulowano w mediach, że to właśnie Pogonowski jako szef służb miałby być "kozłem ofiarnym", ukaranym za niedopilnowanie afery szefa NIK, Mariana Banasia i nieprześwietlenie jego ewentualnych kontaktów ze światkiem przestępczym oraz przepływów finansowych i posiadanych nieruchomości. Aby nie łączyć szefa ABW bezpośrednio z tą sprawą, dymisję odroczono na styczeń. Sam Piotr Pogonowski miał jednak zapewniać w rozmowach z Mariuszem Kamińskim, że swój ruch planował znacznie wcześniej i ma się wiązać z powrotem do pracy naukowej.