Nieoficjalnie: "Może nastąpić zmiana terminu wizyty Donalda Trumpa w Polsce"

Jak twierdzi rozmówca Wirtualnej Polski związany z amerykańskim Departamentem Stanu, możliwa jest zmiana terminu przyjazdy prezydenta Donalda Trumpa do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

- Na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Warszawie będzie prezydent USA Donald Trump, mamy to już potwierdzone - powiedział w czwartek 28 lipca wicepremier Jacek Sasin w programie "Tłit". Jak dodał, choć nie jest to jeszcze informacja oficjalna (bo tę ogłasza sam Biały Dom), "możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa mówić, że do tej wizyty dojdzie".