Nie zabraniajmy narodowcom demonstrować. To dopiero ich wzmacnia

Naprzód, naprzód, ramię przy ramieniu. Nad głowami powiewają sztandary. Wybijany rytm emanuje mocą i siłą. To przyszłość Polski, przyszłość narodu. To Młodzież Wszechpolska i ONR. Nie można, choćby się chciało, zabronić im patriotycznych uniesień. W każdym razie nie zawsze.

„1 sierpnia, dzień bliski sercu zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa, pierwszy dzień zrywu o wolność dla stolicy Polski. Powstanie Warszawskie to historia piękna i zarazem bolesna, dająca przykład bezgranicznego poświęcenia dla idei niepodległości, dla własnego narodu i państwa” – zachęcali do uczestnictwa w marszu w Warszawie członkowie Brygady Mazowieckiej Obozu Narodowo-Radykalnego.

"Jedna kula, jeden Niemiec" - policja tego nie słyszała

Większość uczestników marszu przyszła tam właśnie po to, by w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego oddać hołd bohaterom. A jednak stołeczny ratusz rozwiązał marsz zgłoszony przez ONR. Uzasadnienie pojawiło się na Twitterze: „Zgromadzenie przy Rotundzie zostało rozwiązane z powodu flag i koszulek uczestników z symboliką nawiązującą do organizacji propagujących ustrój totalitarny. Warszawa za dużo przeszła w historii, żeby nie reagować na takie sytuacje. Zwłaszcza w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego”.