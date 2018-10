Neonaziści w USA: "Hitler się nie mylił’

Dzień przed zamachem w synagodze w Pittsburghu, w którym zginęło co najmniej osiem osób, usłyszałem: "Poziom nienawiści w USA wzrasta w takim tempie, że w każdej chwili może dojść do tragedii”.

Na spotkaniu z Talią Ben Sasson-Gordis, regionalnym dyrektorem bostońskiego biura Ligi Przeciw Zniesławieniom (Anti-Deflamation League), rozmawialiśmy o faktach: w 2017 r. w USA zarejestrowano 2000 antysemickich incydentów – najwięcej od 1994 r. Wliczają się w to zarówno przypadki mowy nienawiści, jak i fizyczne ataki. Wzrost rok do roku wynosi 57 procent – to największy skok od 1979 r.

Statystyki wskazują, że zjawisko szczególnie dotknęło college i szkoły. – Chodzi głównie o wandalizm, nawiązujący do nazistowskiej retoryki i symboliki – mówi Ben Sasson – "Hitler się nie mylił”, swastyka czy hasło "White Power” to najczęściej spotykane na murach szkół rysunki i napisy.

ADL, która zajmuje się dokumentowaniem takich przypadków, próbuje również działać edukacyjnie. – Co robi lokalna społeczność, gdy w ich szkole pojawia się swastyka? Zwykle szybko i po cichu stara się ją usunąć. My przekonujemy, że to najlepszy moment, by porozmawiać szczerze o tym zjawisku, zastanowić się nad przyczynami, czasem sprawdzić, czy nasze dzieci zdają sobie w ogóle sprawę z tego, czym jest nazizm – opowiada Ben Sasson.