Nasz sondaż. Brawo Polacy! Pokazaliście choć trochę normalności i zdrowego rozsądku

Zapytaliśmy Polaków, jaki wpływ w ich ocenie może mieć orientacja seksualna Roberta Biedronia dla partii politycznej którą założy – jeśli założy. Wynik? Budujący.

W kraju, w którym wciąż możesz dostać na ulicy w gębę za to, że wyglądasz jak „pedał” albo „lesba”, przy czym przemoc będzie zapewne dodatkowo poparta powyższymi dwoma epitetami wywrzeszczanymi przez młodych „chopaków” z deficytem poczucia przynależności społecznej i narodowej, 62 proc. badanych uważa, że polityk może być gejem i nie wpłynie to na jego poparcie.

W kraju, w którym każda Parada Równości wywołuje kontrprotesty osobników ubranych na czarno lub w kremowych koszulach zapiętych na ostatni guziczek, z rękawami przepasanymi zieloną opaską, 62 proc. badanych uważa, że polityk może być gejem i nie wpłynie to na jego poparcie.

W kraju, w którym bycie delikatnym i wrażliwym młodym człowiekiem czyni z ciebie obiekt hejtu, również takiego o podłożu homofobicznym, a nie daj boże jeszcze zrobisz prawdziwy coming out, to już nie masz życia, 62 proc. badanych uważa, że polityk może być gejem i nie wpłynie to na jego poparcie.