Na pogorzelisku nie zakłada się gniazda

Kiedy patrzę na płonącą Dolinę Biebrzy, czuję zgorzknienie. Naukowcy napominali, że osuszanie bagien skończy się katastrofą. Nie mówię tego z satysfakcją: spełniają się czarne przepowiednie. Ale wciąż wciąż możemy zmniejszyć skalę katastrofy – mówi dr Wiktor Kotowski, biolog, specjalista od bagien z Instytutu Botaniki Wydziału Biologii UW.

Dr Wiktor Kotowski: Obszar jest zdecydowanie mniejszy niż w Australii, ale skala jak na Polskę, jest spektakularna i zatrważająca. Co roku mamy dużo pożarów osuszonych torfowisk. Za chwilę będziemy mieli prawdopodobnie masowe pożary lasów. W różnych miejscach, nie tylko nad Biebrzą.

Tak, ponad 200 lat temu wybudowano tam kilka kanałów, m.in. Kanał Augustowski. To spowodowało opadnięcie poziomu wody na torfowiskach o prawie metr. Torfy się osuszyły – taki materiał łatwo płonie. Problemem środkowej (palącej się teraz) części parku jest właśnie zanikanie torfu. Wszystkie katastroficzne pożary – także długotrwały pożar tzw. "trójkąta biebrzańskiego" z lat 90. - wybuchały na tym terenie.

Dzisiaj sytuacja jest dość wyjątkowa. Mamy postępujące globalne ocieplenie – nie było tak suchego roku od kiedy istnieje system monitoringu w parku. W środkowej części Doliny Biebrzy tej wiosny spadł… 1 mm deszczu! Średnia z ostatnich wielu lat wynosi 40 mm. Poziom Biebrzy jest o 1,30 m niższy od średniej z wielolecia. Przy rzece o tak szerokiej i płaskiej dolinie to bardzo duża różnica.

Przez lata dokładaliśmy swoje ludzkie cegiełki, żeby ten teren osuszać coraz bardziej. Część została zmeliorowana w latach 60. i 70. przez Instytut Melioracji Użytków Zielonych. Przez ostatnie kilkanaście lat prowadzony jest wprawdzie projekt renaturyzacji warunków wodnych w środkowym basenie Biebrzy, ale został on tak pomyślany, żeby zachować kompromis między użytkowaniem rolniczym a celami ochrony przyrody.

Co oznacza ten "kompromis"?

Poziom wody w Kanale Woźnawiejskim nie został podniesiony maksymalnie – utrzymano jego stosunkowo niski stan, żeby umożliwić rolnikom koszenie łąk, a nie przywrócić warunki bagienne. Co – moim zdaniem – było błędem.

Mamy więc dzisiaj zbiór wielu czynników: kumulację wielu suchych lat ostatniej dekady, zmniejszone zasilanie wód podziemnych, które się nie regenerują z powodu zwiększonego parowania i pobieranie wody do nawadniania pól jako reakcja na suszę.

Co uważa Pan za największą stratę?

Jeżeli powierzchniowy pożar roślinności nie zostanie ugaszony - przesuszony torf zacznie się palić. Czyli wydzielać dwutlenek węgla, ale także substancje toksyczne i rakotwórcze podobne do tych zawartych w najcięższym smogu: dioksyny, benzoapiren i inne – szkodliwe dla ludzi i zwierząt.

Co pan ma w sercu, kiedy pan patrzy na płonącą Biebrzę?

Niestety, należało się tego spodziewać – nie mogło być innego scenariusza, naukowcy od lat o tym mówili i napominali. Nie mówię tego z satysfakcją czy schadenfreude. Nie jestem nawet wściekły, ani zaskoczony – po prostu przepowiadają się czarne przepowiednie. Obserwowałem suszę w lecie i zimie – wiosna nie mogła więc być wilgotna. To, co się teraz dzieje, jest po prostu potęgowaniem zjawisk obserwowanych przez lata. Ale wciąż tu i ówdzie wciąż możemy jeszcze zmniejszyć skalę tej katastrofy.

Co jeszcze możemy zrobić?

Potrzebujemy mądrej ustawy zakazującej odwadniania torfowisk i instrumentów wykonawczych. Wszystkie rowy na terenach bagiennych i pobagiennych powinny być zlikwidowane. Razem z ustawą powinny być wprowadzone instrumenty dopłat do tzw. usług ekosystemowych dla właścicieli gruntów. Renaturyzację, czyli podwyższanie poziomu wody w rejonach bagiennych trzeba robić wszędzie. To nie jest bardzo trudne. Bobry są w tym naszymi najlepszymi sojusznikami.

A wracając do pożaru biebrzańskich torfowisk - gdyby się teraz udało go ugasić, za rok nie byłoby śladu po uszkodzeniach, ekosystem by sobie z tym poradził. Tym bardziej, że rośliny nie zaczęły jeszcze porządnej wegetacji. Jeżeli zacznie się palić torf, nie ma mowy o szybkiej regeneracji ekosystemu. Przyroda nie znosi pustki, ale w takim scenariuszu na pewno odtworzenie ekosystemu nie będzie szybkie.