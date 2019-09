Miriam Shaded. Dobrze przewidziała reakcję na swój wywiad

W piątek w Wirtualnej Polsce ruszyliśmy z kampanią #stopmowienienawiści. W poniedziałek na naszych łamach ukazał się wywiad Magdy Mieśnik, który przeprowadziła z Miriam Shaded. Kobieta wyznała, że była dręczona przez swojego partnera. Komentarze pod tym wywiadem jeszcze raz dobitnie uświadomiły nam, że nasza akcja nie może być słuszniejsza.

Nie ma znaczenia, czy jesteś statystyczną Polką, która próbuje zgłosić sprawę przemocy domowej, czy też żoną konserwatywnego polityka, który wyrwa ci garść włosów z głowy, gdy nie doceniasz jego kindersztuby. Możesz być zapamiętałą feministką, która w domowych pieleszach daje się krzywdzić, albo konserwatywną działaczką Miriam Shaded, która ostrzegała przez agresją muzułmanów wobec kobiet, ale była bita przez Europejczyka. Zapamiętaj sobie – nigdy nie będziesz wystarczająco skrzywdzona, by zasłużyć sobie na miano ofiary.

Zasłużyć na współczucie

Albo po prostu, by nie zostać zjedzoną przez rzeszę internetowych mędrców. Znawców życia i mechanizmów przemocy. Domorosłych psychologów z poczwórną habilitacją zdobywaną na bazie wyłącznie własnych doświadczeń. Doradców i oceniaczy. Tak jak twój oprawca, tak samo oni zawsze znajdą powód do tego, by uderzyć.