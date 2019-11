Marek Kacprzak: Antoni Macierewicz w Sejmie był po prostu Macierewiczem. Prawicy nie rozczarował (OPINIA)

Lepszego marszałka seniora PiS nie mógł sobie wymarzyć. Antoni Macierewicz zadziałał na opozycję jak płachta na byka. Mógł tylko jeszcze założyć koszulkę z napisem "Konstytucja".

Powiedział wszystko to, co większości sejmowej jest bliskie i jednocześnie wyprowadził lewicę i centrum z równowagi. Słowem zadanie wypełnił wzorcowo.

To, co najważniejsze

A nawet udawać, że nie jest członkiem partii, która właśnie wygrała wybory, głosząc konkretne hasła i poglądy. Antoni Macierewicz, jako Marszałek Senior skorzystał z okazji, by przypomnieć to, co dla PiS najważniejsze. Musiał to zrobić.