Marcin Makowski: TOP 20 najlepszych i najgorszych tweetów 2017 roku

Rok 2017 to polityczny rollercoaster, który zwrotami sytuacji mógłby obdzielić przynajmniej 24 miesiące. Dzięki temu, również na Twitterze zaroiło się od komentarzy, docinków, sporów i złośliwości. Niektóre zrywały rząd na nogi, inne pogrążały opozycje, czasami jakiś minister strzelił sobie w kolano. Postanowiłem przedrzeć się przez ten gąszcz polityczno-społecznych debat i wybrać dla Was TOP 10 najlepszych i TOP 10 najgorszych tweetów minionego roku. Zapnijcie pasy - ruszamy.

TOP 10 najlepszych tweetów 2017 roku

3 - Zdecydowanie najpopularniejszy tweet prezydenta Andrzeja Dudy , i jeden z najpopularniejszych wysłanych przez polskiego polityka w historii. Początek lipca, powiew optymizmu po wizycie Donalda Trumpa, który na konferencji prasowej dużo czasu poświęcił swojej walce ze szkalującymi go dniem i nocą ”fake news media”. Ponieważ w mediach zaczęła cyrkulować plotka, jakoby Agata Kornhauser-Duda nie uścisnęła dłoni z pierwszą parą USA, mąż ruszył do kontrataku. Chyba się udało.

4 - To tylko przykład jednego z dziesiątków tweetów Donalda Tuska, który zanim przeszedł do alarmistycznych tonów i porównywania Kaczyńskiego do Putina, potrafił aluzyjnie lawirować z Brukseli w polskiej polityce. Rzeczy dotyczy podsumowania słynnego ”długiego spaceru”, który szef Rady Europejskiej odbył z dworca PKP w Warszawie do prokuratury, wezwany na przesłuchanie. Akurat trzy dni później obchodził 60-te urodziny, o czym pamiętali również jego sympatycy w Gdańsku i Warszawie.