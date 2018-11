Marcin Makowski: Sto rzeczy, za które kocham Polskę na setną rocznicę odzyskania niepodległości

Narzekanie to nasz sport narodowy, raz na sto lat przychodzi jednak rocznica taka, jak dzisiejsza. Czy z okazji Święta Niepodległości nie lepiej byłoby zamiast stu problemów, znaleźć po prostu sto rzeczy, za które... kochamy Polskę?

Kocham Polskę:

- za to, że nie zginie kiedy my żyjemy

- za ludzi, którzy gdy pytają: "jak się czujesz?", chcą wiedzieć jak się czujesz, bo gdy chcą się przywitać, mówią po prostu "dzień dobry"

- za dar kotleta schabowego, pierogów ruskich, bigosu, rosołu i gołąbków

- za babcie, które robią najlepsze kotlety schabowe, pierogi ruskie, bigosy, rosoły i gołąbki

- za polskie wesela, na których znajdziesz to wszystko w jednym miejscu obok zimnej wódki, czekoladowej fontanny i wiejskiego stołu

- za szkołę plakatu filmowego

- za kopiące tyłki gry komputerowe i genialnych programistów

- za jabłka i cydr z tych jabłek

- za chleb, który nie wyglada jak bezglutenowy tost, tylko jak normalne, proszę ja ciebie, pieczywo

- za wynalazek kanapki z pomidorem i cebulą

- za polską złotą jesień

- za nowoczesny system bankowy, który nie opiera się na przedpotopowych czekach (sorry Ameryko, w tym jesteśmy lepsi)

- za wielowiekową tradycję tolerancji, państwa bez stosów i wojen religijnych

- za największy ruch oporu świata i największe powstanie II wojny światowej

- za najodważniejsze, najinteligentniejsze i najpiękniejsze kobiety na świecie

- za mężczyzn, którzy znają wagę słowa "honor"

- za moment, w którym kwiecień stopniowo zamienia się w maj, a obudzona po zimie przyroda odstawia swój popisowy numer

- za to, że zawsze wierzymy w renesans polskiej piłki, nawet gdy wszystkie głosy na niebie i w Fifie mówią, że to absurd

- za naszych. stających się ekspertami w każdym egzotycznym sporcie, w którym osiągamy sukces, kibiców

- za reżyserów: Kieślowskiego, Wajdę, Polańskiego, Zanussiego, Hoffmana...

- za poetów: Herberta, Miłosza, Mickiewicza, Słowackiego, Szymborską, Wojaczka, Tuwima, Leśmiana...

- za 5 bramek w 9 minut Lewandowskiego

- za to, że choć można nas na jakiś czas pokonać, żadnej potędze świata nie udało się nas złamać. I nigdy się nie uda, bo to jest Polska

- za Solidarność

- za Jana Pawła II, wadowickie kremówki i pielgrzymki, które zmieniały oblicze tej ziemi

- za Chopina, sublimację polskości, bez którego muzyka nie byłaby taka sama

- za hot-dogi na stacjach benzynowych, z parówką przypominająca kabanosy z ostrym sosem meksykańskim

- za normalne warzywa i owoce w sklepach, które nie muszą stać na osobnej dwa razy droższej półce z napisem "organic"

- za działki i działkowców

- za grzybobrania we wrześniu i ludzi, którzy przy poboczach lasów sprzedają jagody i kurki w słoikach

- za Mazury

- za Tatry

- za Bieszczady, Beskidy, Karkonosze, Rysy i Pojezierze Drawskie

- za spływy kajakiem, a po nich piwo przy ognisku

- za unikatową i uświęconą tradycją kulturę grillowania, podczas którego zatrzymuje się świat, polityka i ucichają spory

- za polskie piwa; pożywne lagery, gorzkie portery bałtyckie, pachnące owocami pszeniczne

- za błogi sezon ogórkowy

- za intuicję kombinowania i wychodzenia cało z najgorszych opresji

- za Powstańców wszystkich powstań i pozytywistów wszystkich odrodzeń, bo bez nich nie byłoby kraju, który możemy kochać

- za urlopy spędzone nad morzem, z frytkami, jazdą na dmuchanym bananie i smażalnią ryb

- za oscypki, grillowane oscypki z żurawina i te śmieszne serki, które wyglądają jak warkocze, ale są z oscypków

- za polski miód, który jest tak dobry, że zacząłem nim słodzić kawę

- za to, że dała mi moją rodzinę, po prostu

- za filmy Barei, które nie przestały bawić po upadku PRL-u. A może właśnie teraz bawią jeszcze bardziej

- za "sz", "cz", "ę", "ą" i najtrudniejszy-najpiękniejszy język na świecie

- za lasy i biwaki w tych lasach

- za zapiekanki przy Okrąglaku w Krakowie

- za tysiące pubów, każdy ze swoim mikrokosmosem i legendarnymi bardami

- za polskiego rocka: TSA, SBB. Za polską muzykę: Perfect, Lady Pank, Republikę, Niemena, Grechutę...

- za liryczny i przejmujący jazz z Komedą i Stańko na czele

- za coraz lepsze seriale, które powoli zaczynają zostawiać w tyle resztę Europy

- za Geralta z Rivii

- za niesamowite kościoły, światło które przemyka przez witraże, ich atmosferę, mnogość i otwarte drzwi

- za zapach kadzidła na mszy

- za to jak całymi sobą świętujemy Wielkanoc i Boże Narodzenie

- za cmentarze, rozświetlone ciepłym pomarańczowym światłem na Wszystkich Świętych i dzień zaduszny

- za ludzi gotowych bezinteresownie nieść pomoc w setkach akcji charytatywnych

- za Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Caritas i Szlachetną Paczkę

- za to, że umiemy się bawić, pić, tańczyć i śpiewać

- za armię, która nawet rzucana na najbardziej beznadziejny odcinek frontu, dawała radę

- za żołnierzy Andersa, Maczka, Sosabowskiego, Bora-Komorowskiego, pilotów walczących jak lwy nad brytyjskim niebem i strzelcach górskich na fiordach Norwegii

- za żołnierzy, którzy nie zgięli karku przed Sowietami

- za tych, którzy pozostali sobie wtedy wierni

- za polską szkołę dizajnu, która dzisiaj wraca w wielkim stylu

- za Kraków, który wybrałem jako drugi dom i za ten pierwszy, Stargard, w którym się wychowałem

- za studniówki, osiemnastki, przyjęcia imieninowe i urodziny - natłok ciast, mnogość alkoholi i splendor, który na nich panuje

- spacer po Plantach, gdy jesteś pierwszą osobą, która stawia ślady na śniegu

- za moment, w którym wsiadasz na drugim końcu świata do samolotu i słyszysz "witamy na pokładzie"

- za sposób, w Polska jaki staje się bogatsza, nowocześniejsza i szczęśliwsza

- za odwagę i pomysłowość naszych przedsiębiorców

- za młodych ludzi, którzy rzucili wszystko i zaczęli zakładać startupy

- za to, że nadal mogę pójść do telewizji i bez noża w kieszeni i kulturalnie się z kimś nie zgadzać

- za wszystkie mamy, które podając najlepszy sernik na planecie mówią: "a tu macie taki, na szybko robiony, trochę nie wyszedł"

- za ojców, którzy gdy trzeba, po prostu zagryzą zęby i idą ciężko pracować na rodzinę

- za wizjonerów: Lema, Curie-Skłodowską, Ciołkowskiego

- za polskich wynalazców

- za nocne Polaków rozmowy, prawdziwą pasję i żar, który wtedy wydobywa się z naszych serc

- za debaty polityczno-teologiczne przy świątecznych stołach

- za naszych fenomenologów, ontologów, epistemologów, estetów i logików

- za lekarzy, którzy potrafią przeszczepić ludzką twarz i dać drugie życie

- za niezmordowane i niezastąpione pielęgniarki

- za górników, hutników, policjantów, strażaków i listonoszy, którzy nie chodzą na skróty

- za Tytusa, Romka i A’tomka. Kajko i Kokosza. Bolka i Lolka i Reksia

- za malarzy - od tych obezwładniających patosem, po tych urzekających romantyzmem i światło-cieniem

- za inżynierów pomagających projektować marsjańskie łaziki

- za ten moment, w którym podnosimy przed światem czoło, ale nie jest to pycha tylko świadomość drogi, którą przeszliśmy i ceny, która przyszło zapłacić za wolność

- za to, że każdy sprzedawany samochód używany jest "niebity, miał jednego właściciela, nic w nim nie stuka, nic nie puka, tylko wsiadać i jeździć"

- za ratujące życie w piątkowe i sobotnie wieczory budki z kebabami

- za polską wieś, ciężko pracujących rolników i ludzi, którzy rozumieją, czym jest tradycja

- za Koła Gospodyń Wiejskich i Ochotnicze Straże Pożarne

- za studentów religijnie wręcz kserujących notatki, żywiących się krokietami i pierogami "Od Jędrusia", zamiast wody pijących Tyskie, ale i tak osiągających jedne z najlepszych wyników w

Europie

- za polskich geeków, urządzających z dziką pasją larpy, konwenty i zloty - od Gwiezdnych Wojen po Fallouta

- za ludzi wychodzących na ludzi, nawet gdy wychowywali się w najgłębszych zakamarkach polskich blokowisk

- za hip-hop i pop, który nie boi się śpiewać w tym samym języku, w którym myśli

- za małe miasteczka, lokalne atrakcje i produkty regionalne

- za konie, sarny, rysie, niedźwiedzie, wilki, łosie, bociany, gęsi, kaczki i myszy. Za wróble i gołębie

- za umiejetność podnoszenia się po każdym upadku

- za Program Trzeci Polskiego Radia i ten moment, gdy jeden rok przechodzi w kolejny, gaz ulatnia się z szampanów i cichnie huk fajerwerków, z herbatą w ręku i pod kocem słucham Topu Wszechczasów

- za jajecznicę w Warsie

- za wschody i zachody słońca nad Bałtykiem

- za to, że jak bardzo byśmy się nie różnili, jak wysoki wybudowali mur dzielący dwie Polski, w obliczu prawdziwego sukcesu i prawdziwego wroga - choćby na moment nie dłuższy niż jedno

uderzenie serca - potrafimy być razem. I że nie tracę wiary w to, że zawsze będziemy