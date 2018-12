Marcin Makowski: Nowe reality show TVN-u pozwala ”poczuć się uchodźcą”. Tylko nie odpowiada na najważniejsze pytanie

Od samego początku i zapowiedzi programu, w którym Piotr Kraśko wraz z grupą zebranych z całej Polski uczestników ma ruszyć śladami uchodźców, reality-show ”Wracajcie skąd przyszliście” budziło kontrowersje. Po pierwszym odcinku jest lepiej, niż myślałem, ale nadal nie wiem, po co ten program powstał.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

”Wracajcie skąd przyszliście” to nowy program TVN. (Facebook.com)

Zwolennicy i przeciwnicy przyjmowania do Polski uchodźców - sześcioro ludzi zebranych z całego kraju - ruszają szlakiem ich wędrówki. Poznają trudności życia codziennego, zadają pytania, starają się zrozumieć skomplikowaną rzeczywistość społeczno-polityczną, utwierdzając się we własnym zdaniu, bądź zmieniając w trakcie programu poglądy. W tym wszystkim, w roli dyskretnego przewodnika, towarzyszy im Piotr Kraśko. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem, że TVN kręci reality na temat uchodźców, byłem gotowy uznać, że to kolejny kwiatek z niekończącej się listy fake newsów, które codziennie zalewają media społecznościowe.

Z uchodźcami przez Europę

Dosyć szybko okazało się jednak, że program w istocie powstaje, i to pod niezwykle pretensjonalnym i ustawiającym na starcie narrację tytułem ”Wracajcie skąd przyszliście”. Nie trudno było, jeszcze przed emisją, dopisać sobie do niego całą wygodną narrację. - Aha, czyli TVN tworzy propagandowy dokument, w którym przekona Polaków, w jak wielkim błędzie są, nie otwierając swoich serc równie szeroko co Niemcy, Austria czy Szwecja - pomyślałem. I tak minęło trochę czasu, o projekcie zdążyłem zapomnieć, aż tu nagle bez większych zapowiedzi zadebiutował on w środę 5 grudnia w wieczornym paśmie stacji.

Jakie rzeczy przychodzą mi do głowy już po obejrzeniu pierwszego odcinka? Po pierwsze, program przynajmniej oficjalnie, stara się zachować obiektywizm. W grupie podróżujących po Europie i Bliskim Wschodzie mamy dosyć szeroki przekrój postaw, poglądów i opinii, a żadna z przedstawionych osób nie pasuje do rysopisu ”oszołoma” z klapkami na oczach. Ludzie sceptyczni wobec uchodźców motywują swoją postawę pragmatyzmem i realizmem, zwolennicy natomiast najczęściej odwołują się do argumentów etycznych i emocjonalnych.

Facebook.com Podziel się

Po co powstał ten program?

Podoba mi się idea skonfrontowania ich z różnymi państwami, obozami dla uchodźców, realiami życia w Niemczech, Austrii i Serbii. Na plus programu można zaliczyć również fakt, że gdy np. uczestnicy rozmawiają z młodą Kurdyjką przy asyście polskiej tłumaczki żyjącej w Niemczech, a ona pewnych niewygodnych pytań jej nie przekazuje, ten element nie jest wycinany w postprodukcji, a uczestnicy otwarcie mogą wyrazić swoją dezaprobatę. Widać również, że TVN stara się pokazywać zarówno ”jasne” strony - młodych ludzi którzy zaaklimatyzowali się z nowych ojczyznach, ale nie boi się również tych ”ciemnych”. Uchodźców wdzierających się do ciężarówek w Calais, bezrobotnych chłopaków żyjących z zasiłków, uchodźców, którzy nie mają perspektywy na życie, ale w obozie zdążyli dorobić się czwórki dzieci. Oczywiście coś się we mnie skręca, gdy słyszę koszmarnie pretensjonalne zdania jednego z uczestników w stylu: ”To wszystko dzięki pani Merkel, której kłaniam się do stóp. To jedyny polityk, który otworzył serce na uchodźców”, albo ”Polska nie przyjmuje uchodźców. Nie wiem dlaczego, i wstydzę się, że jestem Polakiem”.