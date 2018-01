Marcin Makowski: Biedni millenialsi oglądają homofobicznych ”Przyjaciół”

Seksizm, transfobia, homofobia, zbyt małe zróżnicowanie rasowe, wyśmiewanie otyłości, promowanie niestosownych związków… to nie jest opis zlotu alt-prawicy w ”New York Timesie”. To sitcom ”Przyjaciele”, widziany oczami wychowanych w strefie komfortu millenialsów. Czy poprawność polityczna wykastrowała nasze poczucie humoru?

”Przyjaciele” wszystkiego co złe i niepoprawne politycznie

Chyba nie tylko ja. Pokolenie urodzone w latach 80. traktowało ten serial jak podręcznik kręcenia sitcomu. Wszystko, od pierwszego ujęcia, miało tam swój porządek, a zwroty w stylu ”How you doing’?” Joey’a, nie bez powodu przeszły do mowy potocznej. Nostalgia mojego pokolenia spowodowała, że decyzja Netflixa została przyjęta z dzikim entuzjazmem. W końcu kto nie lubi piosenek, które już zna? Nie będę ukrywać, że ja również uległem namowom żony, wkraczając w miły i pluszowy świat dylematów nowojorskiej klasy średniej po raz szósty. Gdybym tylko wiedział, jak potworny błąd popełniłem. I jak ślepy byłem przez 25 lat od daty premiery tego seksistowskiego, homofobicznego i transfobicznego spektaklu złego smaku i dyskryminacji rasowej.

Strefy komfortu, bezpieczne przestrzenie

No dobrze, wystarczy już tych bzdur. Bo niestety tak trzeba nazwać żale młodego pokolenia, które dopiero gdy pojawił się na Netflixie, serial obejrzało po raz pierwszy. Jak szeroko opisują amerykańskie oraz brytyjskie portale - szok kulturowy, który przeżyli millenialsi, rozlał się po mediach społecznościowych, gdzie zaroiło się od komentarzy w stylu: ”Oglądam ’Przyjaciół’ po raz pierwszy i wow, nie mogę przejść do porządku dziennego nad ilością seksizmu i mizoginii. To niewyobrażalne”. Okazuje się, że to, co myśmy brali za poczucie humoru, oni uważają że przemoc symboliczną i wyraz opresji kulturowej charakterystycznej dla lat 90. A przecież - pamiętajmy - "Przyjaciele" to był wtedy serial niezwykle progresywny obyczajowo.