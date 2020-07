Makowski: "Zwykły obywatel w kolizji z państwem? Przypominamy historię kierowcy seicento" [OPINIA]

Gdyby ktoś ze sztabu Rafała Trzaskowskiego mógł wybrać termin zakończenia słynnego procesu dotyczącego kolizji kierowcy seicento z kolumną rządową wiozącą premier Beatę Szydło , lepszego momentu niż finał kampanii prezydenckiej by nie znalazł. W końcu właśnie to zdarzenie zostało obrane przez opozycję oraz dużą część opinii publicznej jako "wzorzec" relacji państwo kontra zwykły obywatel.

Oczywiście cała sprawa jest na tyle wielowątkowa, że nie da się sprowadzić do prostych dychotomii. Jednak to właśnie one sprawiają, że poprzez skojarzenie "to mogło się przydarzyć każdemu" pechowy wieczór w Oświęcimiu i zderzenie starego fiata z rządowym audi wpłynęły zarówno na polską politykę, jak i życie Sebastiana Kościelnika. Tak właśnie nazywa się 20-letni wtedy chłopak, który w toku procesu wyraził zgodę na ujawnienie swojego nazwiska. Jaki los go czeka?