Makowski: Wizy do USA przechodzą do historii. To owoc wysiłków dyplomatycznych wielu osób (Opinia)

W piątek 4 października prezydent Donald Trump oficjalnie poinformował o włączeniu Polski do programu ruchu bezwizowego, który skutkuje pełnym zniesieniem obowiązku wizowego do USA. Na ten dzień pracowało wiele osób.

Jak informowaliśmy jako pierwsi na WP już w sierpniu, formalnościom stało się zadość. Donald Trump mianował Polskę do programu Visa Waiver, który znosi uciążliwy obowiązek wyrabiania drogich wiz na rzecz prostej i taniej formalności, wypełnianej przy wyjeździe do USA.

Nie doszliśmy jednak do tego miejsca z przypadku. Na ten sukces zapracowało wiele osób i środowisk - od ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher, która wywiązała się ze złożonej w "Do Rzeczy” obietnicy zniesienia wiz w 2019 roku, przez ambasadora Polski w Waszyngtonie prof. Piotra Wilczka, po prezesa LOT Rafała Milczarskiego i obecnego szefa Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku, Adriana Kubickiego.

To zjednoczone siły tych osób, oraz szerszej - polskiej i amerykańskiej dyplomacji sprawiły, że po raz pierwszy możemy mówić o wizach w czasie przeszłym. Ważna była presja polityczna Mosbacher, podpisywanie umów bezpieczeństwa towarzyszących procedurze przez Wilczka, oraz kampania frekwencyjna LOT-u, zachęcająca do składania podań wizowych do USA.

Jak mówił w WP Rafał Milczarski, mogło się to przyczynić do spadku odmów o 2 proc. Oczywiście zmienił się również profil wyjazdów Polaków, którzy coraz częściej latali do USA w celach turystycznych. Teraz będzie to jeszcze łatwiejsze.