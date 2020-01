Makowski: "W Polsce miasta nadal projektuje się na: 'jakoś to będzie'" [OPINIA]

Szumne zapowiedzi, wielka inwestycja i nowa, ale nieplanowana, atrakcja turystyczna Krakowa. Chodzi o "alejkę śmieciową" w parku Reduta, gdzie za prawie 500 tys. zł inwestor zamontował 135 koszy na śmieci. Urzędnicy rozkładają ręce, bo "przearanżować" je będzie można dopiero za niespełna pięć lat. Takie są wymogi projektowe przy wykorzystaniu dofinansowania z Unii.

"Alejka śmieciowa"

Kosze ustawione są w zagęszczeniu tak dużym, że na kilkunastometrowej alejce co niespełna dwa metry przy każdej, nawet jednoosobowej ławeczce, można wyrzucić odpadki. "Urzędnicy tłumaczą, że wrażenie dominacji koszy na śmieci bierze się stąd, że są skumulowane w jednym miejscu" - podaje "Gazeta Krakowska", a co dodatkowo potęguje efekt absurdu, twierdzą, że za taki stan rzeczy odpowiada również pora roku która sprawia, że gdy brakuje zieleni, kosze są bardziej widoczne.

Ale może one widoczne być muszą, bo do tanich nie należały? Według szczegółowych danych przekazanych przez Magistrat, całkowity koszt montażu 135 obiektów wyniósł 450 tys. zł, w rozbiciu na 122 "zwykłe kosze" za 479 tys. i 13 "kosze na psie odchody" za łączną kwotę 20 tys. zł. Wystarczy prosta arytmetyka i kilkanaście sekund w wyszukiwarce internetowej aby okazało się, że kosztujący na wolnym rynku kilkaset złotych pojemnik na śmieci, w wycenie projektanta wart był prawie 4 tys.

"Nie można było nic zmienić"

Dopytywany o to, czy w fazie projektowania nie można było uniknąć nieergonomicznego rozmieszczenia pojemników na śmieci, odparł, że o efekcie finalnym nie decyduje wykonawca, tylko projektant, a "na etapie realizacji nie można było nic zmienić, bo to projekt z dofinansowaniem unijnym". Jak wynika z prawa unijnego, w podobnych przedsięwzięciach nie można zmienić niczego względem pierwotnego projektu przez pięć lat od wykorzystania środków. Ot taki urzędniczy paradoks.

Zawiódł nadzór nad inwestycją

- Krakowskie instytucje miejskie przepuszczają pieniądze w takim tempie, że akurat pół miliona na śmietniki można przeoczyć. Najwyraźniej w tym przypadku weryfikacja projektu zawiodła - przekonuje dziennikarz i lokalny aktywista Tomasz Borejza. Jak twierdzi, jeśli takie kwoty umykają, to "coś mówi o tym jak jest prowadzony nadzór inwestycji". - Ludzie się mylą, pomyłki się zdarzają ale najgorsze jest to, że nie wyciąga się z nich wniosków tylko brnie się w wizję tworzenia parków i zieleni w postaci wodotrysków i efekciarstwa. Za chwilę miasto postawi kolorowe fontanny w zalewie nowohuckim. Po co one komu? Tak samo potrzebne jak te kosze - dodaje Borejza.