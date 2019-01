Makowski: "Rozpoczyna się chińsko-amerykańska gra o CPK. Polska musi uważać” [OPINIA]

Centralny Port Komunikacyjny, o ile powstanie, będzie nie tylko inwestycją logistyczną, ale również narzędziem kształtowania geopolityki regionu. Podmiotem, który zaburzy wiele globalnych interesów i układów sił. W tym kontekście o Chinach mówił w Warszawie były dowódca US Army w Europie.

CPK kluczowy dla Ameryki

Od tej konstatacji dzieli nas już tylko jeden krok do wskazania, o jakie konkretnie szlaki i jakie inwestycje chodzi. Były dowódca US Army w Europie podkreśla, że kluczowa może się tutaj okazać budowa ”Solidarity Transport Hub”, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ”między Warszawą i Łodzią przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa tego regionu Europy, zwłaszcza jeśli będzie skoordynowana z planowanymi inwestycjami w rejonie Trójmorza, np. trasy Via Carpatia, szlaku kolejowego Rail Baltica i zadaniami w dziedzinie logistyki i obronności w ramach programu PESCO (red. Permanent Structured Cooperation)”.