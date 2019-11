Makowski: Polacy wreszcie polecieli za ocean bez stresu. Szturmu nie było [OPINIA]

WP Opinie Poczta WP Pilot Program TV Menu Polityka

Odpowiedział: - Wejście Polski do grona 38. państw programu bezwizowego oznacza, że jesteśmy dla USA państwem wiarygodnym, stabilnym politycznie i gospodarczo, dbającym należycie o bezpieczeństwo granic. Warto pamiętać, że Polska to pierwszy kraj wprowadzony do tego programu od 5 lat - dodał ambasador zaznaczając, że z czasem wyjazdów turystycznych za ocean będzie tylko więcej. Poprawią się również kontakty gospodarcze między nie tylko korporacjami, ale i mniejszymi przedsiębiorcami. Od profesora Wilczka dowiaduję się też, że priorytety dyplomatyczne są niezmienne. To przede wszystkim wzmocnienie strategicznego sojuszu z USA. Między innymi dla zapewnienia bezpieczeństwa Polsce i regionowi, jak też współpracy w zakresie zróżnicowania źródeł energii, nauki i technologii. Rozwojowa jest też kwestia stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce i zakupów uzbrojenia. Gdy po stosunkowo spokojnym rejsie zniżamy się w końcu nad lotnisko docelowe, kolejny raz rozumiem, co ciągnie tutaj ludzi niezmiennie i hipnotycznie od kilkuset lat. I co działa również na wyobraźnię wybierających życie na obczyźnie Polaków. Zatem co? Skala siatki miejskiej, która z lotu ptaka przypomina żywy, pulsujący światłami i rozrośnięty na dziesiątki kilometrów organizm - nawet widziana kolejny raz - przytłacza. Wystarczy jednak wylądować, aby zrozumieć, że Ameryka jest inna, niż się pozornie i z góry może wydawać. WP.PL Podziel się Wizy od strony politycznej Jakie są konsekwencje zniesienia wiz dla Polaków w skali makro? - To spełnienie postulatów wszystkich polskich rządów co najmniej od 2003 roku, gdy Polska poparła amerykańską interwencje w Iraku, wysłała na tę wojnę swoich żołnierzy, stając się w ten sposób jednym z najważniejszych sojuszników USA w tamtym czasie. Ówczesnym polskim władzom nie udało się jednak uzyskać politycznego wsparcia administracji prezydenta G.W. Busha dla sprawy zniesienia wiz. Tym bardziej małe szanse były na to za administracji Baracka Obamy - wyjaśnia WP Sławomir Dębski, szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dębski zwraca uwagę, że zniesienie wiz może wpłynąć na starania się o nadanie bądź odzyskanie obywatelska polskiego, ponieważ teraz polski paszport dodatkowo "zyska na atrakcyjności". Szef PISM podkreśla również, że teraz jako cel Polska powinna obrać zwiększenie liczebności polskich dyplomatów w Waszyngtonie. - Dziś jest ich około 50, podczas gdy Niemcy dysponują blisko 200-osobowym zespołem dyplomatów. Konieczna będzie aktywność prezydenta i silniejsza koordynacja polityki państwowych wobec USA przez premiera - słyszę. Szef Instytutu Kultury Polskiej w Nowym Jorku, Adrian Kubicki przypomina nam, że Polacy stanowią w Ameryce bardzo ważną i liczną diasporę. - Jest nas na terenie USA ponad 10 milionów, a licząc osoby polskiego pochodzenia, znacznie więcej. Warto budować u Amerykanów polskiego pochodzenia polską tożsamość i związek z krajem i przodków. Zniesienie bariery wizowej powoduje, że będzie to dużo łatwiejsze. WP.PL Podziel się Czysta formalność Wracając do lotu, a właściwie do zejścia na ziemię. Pierwszy twardy kontakt z rzeczywistością czekający Polaków lecących do Nowego Jorku (ale nie tylko) to równie gigantyczne, ale nie tak pachnące, nowoczesne, ergonomiczne i komfortowe jak Frankfurt lotnisko. Port Johna F. Kennedy'ego w niczym nie przypomina finezyjnych konstrukcji z Azji, w wielu miejscach wita natomiast poplamioną wykładziną i powgniatanymi kasetonami. Generalnie - lotniska to jedna ze skrywanych bolączek Stanów Zjednoczonych, o której dowiedzą się stopniowo wszyscy ci, mówiący sobie przez lata: "nie polecę do Ameryki, dopóki nie zniosą wiz". Państwo, które niczym rozgrzanym żelazem zapisało się w głowach rodaków jako synonim nowoczesności, zdążyło się ze swoją nowoczesnością zestarzeć. Widać to zwłaszcza po obsłudze lotniskowej i przydługich kolejkach stojących jak w pielgrzymce do znudzonych oficerów imigracyjnych, od których zależy los każdego pasażera, wchodzącego na amerykańską ziemię. Mogą go cofnąć, podpytać o szczegóły podróży, powiedzieć coś zabawnego, zestresować albo... po prostu przepuścić bez zbędnych pytań. Bo właśnie tak wygląda dzisiaj podróż do Ameryki. Ale są zmiany. Znaczące Wybór kolejki dla posiadaczy wiz i dokumentów ESTA, możliwość zeskanowania paszportu w elektronicznym kiosku, co dodatkowo przyspiesza odprawę, zdjęcie, odciski palców i lakoniczna rozmowa z oficerem imigracyjnym, pieczątka i po sprawie. Tak to dokładnie, oczywiście z odrobiną czekania, wyglądało w moim przypadku. Żadnych udziwnień. Czyli tak, jak powinno być od dawna. Marcin Makowski dla WP Opinie Polub WP Opinie 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Trafne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące