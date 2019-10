Makowski: "Pirat drogowy to potencjalny zabójca. I tak powinien być przez prawo traktowany" [OPINIA]

Dlaczego ktoś, kto jedzie w środku dnia po osiedlowej drodze 130 km/h i z impetem wpada w przechodniów, ma być traktowany znacznie pobłażliwiej niż osoba, która dopuściła się nieumyślnego zabójstwa? I na ile może być ono nieumyślne, jeśli łamie się przepisy drogowe do takiego stopnia, że tylko prosi się o tragedię?

"Oto nowa zabawka dla dużych chłopców" - napisał w mediach społecznościowych o swoim stuningowanym, pomarańczowym bmw Krystian O . To było jeszcze przed wypadkiem, gdy chwalił się, że poprawił w aucie lakier i ceramikę. Później rozbił je, uderzając w 33-latka, który instynktownie odepchnął swoją żonę z dzieckiem w wózku. Czy nie wiedział, co robi, jadąc z prędkością autostradową po jednym z warszawskich osiedli? Czy tłumaczenie, że nie widział przechodniów, bo "oślepiło go słońce", jest w ogóle sensowne?

Bezkarność za kółkiem

Mimo tego pirat drogowy nie trafił do aresztu, w tej chwili w domu przygotowuje się do procesu. Ale takich jak on były wcześniej setki. Raptem kilka tygodni temu zapadł wyrok w sprawie innego kierowcy bmw, który w 2018 roku na warszawskiej trasie WZ - omijając korek i jadąc niezgodnie z przepisami po torowisku - wpadł na przystanek. Tylko cudem ranił, a nie zabił, pięć osób. Kara? 4 tys. złotych grzywny, 18 tys. złotych odszkodowania dla poszkodowanych, dwa lata zakazu prowadzenia auta. Co warto przypomnieć, wśród osób czekających na tramwaj była również kobieta w ciąży. Ile podobnych przypadków dotyczyło celebrytów rażąco łamiących przepisy, a potem unikających proporcjonalnej kary, wszyscy dobrze wiemy.