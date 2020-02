Makowski: "Paradoksy impeachmentu. Demokraci zamiast obalić, wzmocnili Trumpa" [OPINIA]

O impeachmencie, czyli przewidzianej w konstytucji USA możliwości odwołania prezydenta, demokraci marzyli właściwie od dnia zaprzysiężenia Donalda Trumpa. W końcu, gdy udało im się doprowadzić do procesu, przegrali coś więcej, niż głosowanie w Senacie. W istocie już teraz mogli przegrać wybory prezydenckie.

Teflonowy prezydent

Właściwie od początku swojej kampanii, milioner i celebryta wymykał się klasycznym definicjom opisującym skandale i kryzysy, po których polityk nie mógłby się podnieść. Taśmy z nagranym głosem Trumpa mówiącego, że kobiety pozwalają znanym ludziom na więcej i można "łapać je za c…ę"? Proszę bardzo. Skandal z nielegalnym zatrudnianiem imigrantów - w tym Polaków - na budowach jego sztandarowych inwestycji? Nie ma problemu. Dziwne, pisane często niczym w hejterskim transie tweety? Wyborcy pokochali go za szczerość. Obrażanie dziennikarki zadającej niewygodne pytanie o seksizm Trumpa podczas debaty wyborczej? Mało istotne. I tak dalej, i tym podobne.

Przez te wszystkie lata podobnych historii, które pokazały, że Donald Trump przedefiniował paradygmaty politycznego status quo i zyskał trudny do zrozumienia wśród amerykańskich liberałów teflon, zebrało się na więcej niż książkę. Jedną z nich napisał zresztą Michael Wolff, w "Ogniu i furii" portretując paranoiczną jego zdaniem codzienność pracy w Białym Domu. Tylko co z tego? Na co te wszystkie argumenty - z zarzutem koronnym o uzależnianie pomocy finansowej dla Ukrainy od wszczęcia śledztwa w sprawie syna kontrkandydata, Joe Bidena, zasiadającego w radzie nadzorczej jednej z ukraińskich spółek - przełożyło?